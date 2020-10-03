أول ظهور لترمب بعد اصابته بكورونا وهذا ما قاله

السبت 03 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعد ساعات من وصوله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بضاحية واشنطن على متن طائرة هليكوبتر، مساء الجمعة، للعلاج من فيروس كورونا المستجد، طمأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب العالم عن صحته بكلمات قليلة عبر تويتر.

وقال ترمب في تغريدته: "أنا بحال جيدة.. أشكر الجميع.. مع الحب".

وانتقل ترمب مباشرة إلى الجناح الرئاسي بالمركز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إنه "في إجراء احترازي، وبناءً على توصية طبيبه والخبراء الطبيين، سيعمل الرئيس ترمب من المكاتب الرئاسية في مركز والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وعند مغادرته المقر الرئاسي، مر ترمب أمام الصحافيين الذين كانوا ينتظرون خروجه من البيت الأبيض، دون أن يجيب عن أسئلة، وصعد على متن المروحية الرئاسية مارين وان. وبعيد ذلك غادرت المروحية إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري.

فيما ظهر ترمب قبل انتقاله في رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قائلاً: "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل"، مضيفاً: "أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني في حال جيدة جداً، لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. والسيدة الأولى في حال جيدة جداً"، في إشارة إلى زوجته ميلانيا التي ثبتت أيضاً إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبُث المقطع المصور على تويتر فور مغادرة ترمب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في بثيسدا بولاية ماريلاند، حيث سيمكث لعدة أيام.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أعلن في وقت سابق الجمعة، أن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض كوفيد-19، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر في وقت مبكر من صباح الجمعة: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معاً".