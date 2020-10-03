اول جلسات محاكمة قتلة الأغبري ومأرب برس ينشر نص قرار الاتهام.. الاعدام لخمسة والسجن لـ 2 احدهم مايزال فار

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بدأت اليوم، السبت 3 أكتوبر، اول جلسات محاكمة قتلة الشاب عبدالله الاغبري ،في العاصمة صنعاء.
وطبقا لنص قرار الاتهام، فقد وجهته النيابة العامة لثمانية متهمين منهم 2 فارين من وجه العدالة.
وتضمن قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة المطالبة بالاعدام لخمسة من المتهمين والسجن للسادس والسابع والمطالبة باحضار السابع والثامن ومحاكمتهم كفارين من وجه العدالة.
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنع حضور الصحفيين والمواطنين، حيث عقدت جلسة محاكمة مغلقة.