الحوثيون يغتالون ”عبدالله العكيمي“ شرق مدينة الحزم اعتراض باليستي حوثي في سماء ”المخا“ وزير الدفاع ”محمد المقدشي“ من جبهات الجوف: مصرون على التحرير وعهداً بأن لا نميل أو نمل مهما كان الثمن فرنسا تكشر عن أنيابها المسيحية المتطرفة ضد الإسلام وماكرون يتصدر العداء مصرع 3 ارهابيين في مواجهات مع قوات الجيش في المهرة تفاصيل سرية يكشفها وزير خارجية تركيا لأول مرة.. إيران طالبت منا مقايضة سوريا بدولة خليجية اكتشافات علمية مذهلة لحبوب الحلبة لمرضى السكري والقلب ومقوي للرغبات الجنسية نجم ايطالي يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي السعودية تعلن مفاجئة لمالكي المركبات الأجنبية في عموم المملكة الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا يفرح كل سكان المملكة
أفادت مصادر مطلعة بمحافظة الجوف، الجمعة 2 أكتوبر/أيلول، بوفاة المواطن عبدالله العكيمي، بعد يوم من إطلاق مليشيا الحوثي النار عليه في إحدى النقاط التابعة لها شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت، الخميس، النار على المواطن، عبدالله حميد العكيمي، أثناء مروره من إحدى النقاط العسكرية التابعة لها، وهو عابر سبيل، شرق مدينة الحزم.
ولفتت المصادر الى ان المليشيا منعت والدة ”العكيمي“، صباح اليوم، من زيارة إبنها الى المستشفى الذي نقل اليه بعد إصابته، لكنها سلمته لها جثة هامدة مساء اليوم.
وسيطر الحوثيون على مدينة الحزم عاصمة المحافظة في مارس الماضي عقب سحب السعودية لآلياتها العسكرية من المدينة وانسحب على إثرها الجيش.