الحوثيون يغتالون ”عبدالله العكيمي“ شرق مدينة الحزم

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر مطلعة بمحافظة الجوف، الجمعة 2 أكتوبر/أيلول، بوفاة المواطن عبدالله العكيمي، بعد يوم من إطلاق مليشيا الحوثي النار عليه في إحدى النقاط التابعة لها شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت، الخميس، النار على المواطن، عبدالله حميد العكيمي، أثناء مروره من إحدى النقاط العسكرية التابعة لها، وهو عابر سبيل، شرق مدينة الحزم.

ولفتت المصادر الى ان المليشيا منعت والدة ”العكيمي“، صباح اليوم، من زيارة إبنها الى المستشفى الذي نقل اليه بعد إصابته، لكنها سلمته لها جثة هامدة مساء اليوم.

وسيطر الحوثيون على مدينة الحزم عاصمة المحافظة في مارس الماضي عقب سحب السعودية لآلياتها العسكرية من المدينة وانسحب على إثرها الجيش.