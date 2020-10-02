اعتراض باليستي حوثي في سماء ”المخا“

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اعترضت دفاعات التحالف العربي، يوم الجمعة 2 اكتوبر/تشرين الأول، صاروخاً باليستياً في سماء مدينة المخا الساحلية (غرب اليمن) أطلقته مليشيا الحوثي.

وحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة المتمركزة في الساحل الغربي، فقد تمكنت بطاريات الباتريوت التابعة للتحالف من اعتراض الصاروخ وتفجيره قبل وصوله وانفجاره في المدينة المكتظة بالسكان.

وسبق أن قصف الحوثيون المدينة بصواريخ مماثلة تعلن قوات العمالقة عن اعتراضها في كل مرة.