الحوثيون يغتالون ”عبدالله العكيمي“ شرق مدينة الحزم اعتراض باليستي حوثي في سماء ”المخا“ وزير الدفاع ”محمد المقدشي“ من جبهات الجوف: مصرون على التحرير وعهداً بأن لا نميل أو نمل مهما كان الثمن فرنسا تكشر عن أنيابها المسيحية المتطرفة ضد الإسلام وماكرون يتصدر العداء مصرع 3 ارهابيين في مواجهات مع قوات الجيش في المهرة تفاصيل سرية يكشفها وزير خارجية تركيا لأول مرة.. إيران طالبت منا مقايضة سوريا بدولة خليجية اكتشافات علمية مذهلة لحبوب الحلبة لمرضى السكري والقلب ومقوي للرغبات الجنسية نجم ايطالي يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي السعودية تعلن مفاجئة لمالكي المركبات الأجنبية في عموم المملكة الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا يفرح كل سكان المملكة
اعترضت دفاعات التحالف العربي، يوم الجمعة 2 اكتوبر/تشرين الأول، صاروخاً باليستياً في سماء مدينة المخا الساحلية (غرب اليمن) أطلقته مليشيا الحوثي.
وحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة المتمركزة في الساحل الغربي، فقد تمكنت بطاريات الباتريوت التابعة للتحالف من اعتراض الصاروخ وتفجيره قبل وصوله وانفجاره في المدينة المكتظة بالسكان.
وسبق أن قصف الحوثيون المدينة بصواريخ مماثلة تعلن قوات العمالقة عن اعتراضها في كل مرة.