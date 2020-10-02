مصرع عدد من عناصر الحوثي في معارك مع قوات ”الشرعية“ بتعز

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الجمعة 2 اكتوبر/تشرين الأول، بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان اشتباكات دارت، مساء اليوم، إثر محاولة مليشيات الحوثي التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في منطقة "البركنة" بعزلة "العبدلة" التابعة لمديرية "مقبنة" غربي تعز.
وأوضح بأن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات إلى جانب خسائر أخرى مادية.