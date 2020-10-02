وزير الدفاع ”محمد المقدشي“ من جبهات الجوف: مصرون على التحرير وعهداً بأن لا نميل أو نمل مهما كان الثمن

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن الهدف الأكبر والهم الأساسي لجميع اليمنيين هو استعادة الدولة ومؤسساتها والحفاظ على قيم ومكتسبات الثورة والجمهورية والثوابت والهوية الوطنية.

وأكد المقدشي أن أبطال القوات المسلحة مسنودين برجال المقاومة وقوات تحالف دعم الشرعية مصرون على المُضي نحو إنهاء التمرد والانقلاب واستكمال تحرير كل التراب اليمني الطاهر من مليشيا الحوثي والمشروع الإيراني حتى تعلو راية الوطن ويستعيد اليمن سعادته.

جاء ذلك خلال زيارته، للجبهات القتالية بمحافظة الجوف، ومعه قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مأرب اللواء الركن يوسف الشهراني، حيث استمع الفريق المقدشي من محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، والقائم بأعمال قائد المنطقة السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، إلى شرح تفصيلي حول سير العمليات الميدانية.

والتقى بقيادة المنطقة العسكرية السادسة والقيادات الميدانية وقيادة المقاومة، واطّلع على المواقع التي تم تحريرها مؤخراً من مليشيا الحوثي المتمردة.

وأشاد بما يتمتع به أبطال الجيش الوطني والمقاومة من كفاءة قتالية ومعنويات عالية، مُعبراً عن الفخر والاعتزاز بما يسطره قادة ومنتسبو الجيش الوطني والمقاومة من بطولات نادرة وتضحياتهم الغالية بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم وأولادهم في معركة المصير والتصدي لمخلفات الإمامة والكهنوت وأوهام العودة للماضي المُظلم الذي اقتلعه اليمنيون في سبتمبر وأكتوبر وقدّموا في سبيل تلك الأهداف النبيلة سيولاً من الدماء الطاهرة.

كما عبّر الفريق المقدشي عن الشكر والإجلال لقبائل مأرب والجوف والبيضاء وكل قبائل اليمن الشرفاء التي تقف بشجاعة في صف الدولة والجمهورية وتتقدم صفوف الفداء إلى جانب بواسل القوات المسلحة دفاعاً عن الأرض ورفضاً لمشاريع الفوضى والخراب.

وأضاف: "نحن اليوم أكثر ثقة واطمئناناً بأن شعبنا سينتصر، ولا بقاء للحوثي والمشروع الإيراني، واليمن ستظل عروبية إلى الأبد".. وقال: لقد قطعنا على أنفسنا عهداً بالسير على درب رموز الحركة الوطنية التحررية الذين أشعلوا نور الجمهورية، والوفاء لدماء الشهداء الأبرار، ولن نميل أو نمل عن القسم والعهد مهما كان الثمن".