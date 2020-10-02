مصرع 3 ارهابيين في مواجهات مع قوات الجيش في المهرة

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت السلطات المحلية بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، مقتل عناصر ارهابية، الجمعة 2 اكتوبر/تشرين الأول، في اشتباكات مع قوات الجيش بمدينة الغيظة.

وذكر المركز الإعلامي التابع للسلطات المحلية بمحافظة المهرة، في بيان له، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش، وخلايا إرهابية (لم يحدد التنظيم الذي ينتمون إليه) متحصنة في ثلاثة مواقع بمدينة الغيضة.

وأوضح أن "المواجهات اندلعت عقب محاصرة القوات اليمنية وبتعاون المواطنين وبدعم معلوماتي استخباراتي من التحالف العربي بقيادة السعودية، للخلايا الإرهابية".

وأشار أن "المواجهات أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية والقبض على آخرين (لم يحدد عددهم)، دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات اليمنية".

ولفت إلى أن "العملية جاءت بعد تحريات وعمل استخباراتي، نجح في رصد وتتبع ثلاثة مواقع تتحصن بها عناصر إرهابية قادمة من خارج المهرة".

وأفاد أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية عثرت داخل مواقع الخلايا على أسلحة وأحزمة ناسفة ومتفجرات وأجهزة الكترونية".