آخر الاخبار

فرنسا تكشر عن أنيابها المسيحية المتطرفة ضد الإسلام وماكرون يتصدر العداء مصرع 3 ارهابيين في مواجهات مع قوات الجيش في المهرة تفاصيل سرية يكشفها وزير خارجية تركيا لأول مرة.. إيران طالبت منا مقايضة سوريا بدولة خليجية اكتشافات علمية مذهلة لحبوب الحلبة لمرضى السكري والقلب ومقوي للرغبات الجنسية نجم ايطالي يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي السعودية تعلن مفاجئة لمالكي المركبات الأجنبية في عموم المملكة الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا يفرح كل سكان المملكة ماذا قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري عن قبائل محافظة مأرب الاتحاد الأوروبي يمول خطة تنموية استراتيجية في أهم مديريات مأرب تصاعد الاحتقان بين الحكومة ”الشرعية“ و”الانتقالي الجنوبي“ رغم تبادل 200 أسير

نجم ايطالي يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 226

 

توج البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي عن موسم 2019-2020.

وتنافس لوكاكو على اللقب مع البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا وسبورتينغ سابقا هداف المسابقة برصيد ثمانية أهداف والأرجنتيني إيفر بانيغا حامل اللقب مع الفريق الإسباني.

وكان لوكاكو قد انضم لإنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من مانشستر يونايتد، ليصبح النجم الأول للفريق الإيطالي.

وقدم لوكاكو موسما مميزا مع الـ"نيراتسوري" إذ سجل 34 هدفا في جميع المسابقات.

  
إقراء أيضاً
ميسي ورونالدو وجها لوجه.. تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريا
مارادونا يحتمي من كورونا بطريقة غريبة شاهد
مذيعة شهيرة: أسوأ مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع ميسي
تعرف على أكثر 10 أندية إنفاقا على التعاقدات آخر 5 سنوات
مأرب تدشن فعالياتها الرياضية بمناسبة الأعياد الوطنية بحضور نايف البكري
أول ضحية من العيار الكبير بعد انطلاق الدوري الألماني
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس