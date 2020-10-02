نجم ايطالي يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي

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توج البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي عن موسم 2019-2020.
وتنافس لوكاكو على اللقب مع البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا وسبورتينغ سابقا هداف المسابقة برصيد ثمانية أهداف والأرجنتيني إيفر بانيغا حامل اللقب مع الفريق الإسباني.
وكان لوكاكو قد انضم لإنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من مانشستر يونايتد، ليصبح النجم الأول للفريق الإيطالي.
وقدم لوكاكو موسما مميزا مع الـ"نيراتسوري" إذ سجل 34 هدفا في جميع المسابقات.