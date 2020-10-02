السعودية تعلن مفاجئة لمالكي المركبات الأجنبية في عموم المملكة

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أعلنت هيئة الجمارك السعودية، اليوم الجمعة، إعفاء المركبات الأجنبية من غرامة مخالفة بقائها أكثر من المدة المسموح لها داخل المملكة، بدءًا من 1 تشرين أول 2020 ولمدة 30 يوما.
وأوضحت، أنه "نظرا للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية، فقد تقرر إعفاء المركبات الأجنبية التي دخلت إلى المملكة من بعد تاريخ 10 كانون أول 2019 من الغرامات، على أن يتم إخراج المركبة خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان".
وقررت الجمارك إعفاء المركبات الأجنبية، والتي يوجد مبرر لبقائها داخل المملكة للدراسة أو العمل، مع ضرورة تقديم وثائق تثبت تلك المبررات، مع طلب الإعفاء، حيث تعفى بعد قبول الطلب فقط.
ونبهت الهيئة، إلى أنه "عدا الحالات المذكورة يجب ترسيم المركبات حسب اشتراطات الجمارك لاستيراد المركبات أو يتم تطبيق الغرامات والمخالفات في حقها".
وأكدت، أنه سيتم بعد انتهاء مدة الإعفاء 30 يوما تطبيق الغرامات والمخالفات على جميع المركبات الأجنبية المخالفة، دون استثناء.