ماذا قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري عن قبائل محافظة مأرب

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بالنضالات التاريخية والمواقف الوطنية التي سجلته وتسجله قبيلة مراد وقبائل محافظة مأرب وقبائل اليمن في مواجهة الإمامة والكهنوت والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها في مراحل مختلفة من تاريخ الوطن.

وعبر الوزير البكري خلال زيارته ومعه وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهات مراد بمحافظة مأرب، عن الفخر والاعتزاز بما يسطره أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة والقبائل الشرفاء من بطولات خالدة لمواجهة مليشيا الدمار والتخريب، والتصدي للمخططات الإيرانية التي تسعى للعبث باليمن وأمنه واستقراره عبر إداتها الحوثية الانقلابية.

ونقل وزير الشباب خلال لقائه، قائد محور بيحان قائد اللواء 26 اللواء مفرح بحيبح، وعدد من القيادات العسكرية والقبلية، تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي بمناسبة أعياد الثورة اليمنية المجيدة.. مؤكداً أن ثورة 26 سبتمبر كانت لحظة تحول في تاريخ اليمن وستظل بارقة من النور تضيئ للشعب اليمني دروب التحرر والكفاح للمضي نحو استعادة دولته وبناء مستقبله

وقال "هاهم اليوم أحفاد رموز سبتمبر القردعي والشدادي وبقية العظماء الذين صنعوا فجر اليمن الجمهوري الحر، يخوضون معركة الشرف ضد مخلفات الإمامة والاستعمار ويضحون بدمائهم للذود عن الجمهورية وبناء الدولة الاتحادية المنشودة"..مشيداً بنضالات وتضحيات اللواء بحيبح ومواقفه الشجاعة وبسالته وصموده في مواجهة المليشيا الحوثية ومرابطته في خطوط المواجهة إلى جانب أبطال الجيش والمقاومة.

من جهته، أكد اللواء بحيبح ، أن مأرب بقاداتها ورجالها المخلصين وجيشها الوطني وكل الأحرار المقيمين فيها كانت وستظل الحصن المنيع للجمهورية ومشروع الدولة الاتحادية، وستظل شوكة في حلوق بقايا الإمامة التي رهنت نفسها للمشروع الإيراني.