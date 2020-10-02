الاتحاد الأوروبي يمول خطة تنموية استراتيجية في أهم مديريات مأرب

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أطلقت السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم الخميس، الخطة التنموية الاستراتيجية متوسطة المدى لمديريتي مأرب المدينة والجوبة، والتي أعدتها بالتعاون مع أعضاء المجالس المحلية في كل مديرية على حدة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة أكد مدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان ومدير عام مديرية الجوبة محمد شايف نمران حاجة المديريتين الى النهوض بمستوى الخدمات العامة والأساسية المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي وتطوير البنية التحتية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المديريتين عقب استيعابهما اعداداً كبيرة من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارا إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تحولا كبيرا نتيجة موجات النزوح، وتزايد طلبات الناس على الخدمات العامة، ما فرض ضرورة ملحة على السلطات الرسمية وشركائها في منظمات المجتمع المدني من العمل المشترك لتجاوز هذه التحديات.

من جانبه استعرض رئيس جمعية اجيال مأرب ناصر مهتم مراحل إعداد الخطة التي بدأت قبل شهرين بتنفيذ دورات تدريبية لأعضاء المجالس المحلية والمعنيين بالتخطيط في كل مديرية، على اعداد الخطط وفقا لمسوحات ميدانية للاحتياجات الحقيقية للمجتمع.

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن الاستجابة لبناء قدرات السلطات المحلية ومساعدتها للانتقال في العمل الانساني مع المنظمات المحلية والدولية من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى المساعدات الانسانية ذات البعد التنموي والعمل وفق خطط استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق وتعبر عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات.

يذكر أن الخطة جرى إعدادها على مدى شهرين بعد التدريب والإشراف على إعدادها من قبل جمعية أجيال مأرب ومؤسسة رنين اليمن، ضمن مشروع (مساهمتي تنمية) والممول من الاتحاد الأوربي.