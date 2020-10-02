الحوثيون يعلنون مصرع ”البخيتي“ ومرافقيه

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أعلنت جماعة الانقلاب الحوثية، في وقت متأخر من مساء الخميس 1 اكتوبر/تشرين الأول، مصرع قيادي بارز مع اثنين من مرافقيه، في مواجهات مع القوات الحكومية.
وذكرت وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، أنه "تم تشييع جثمان العقيد عمير يحيى البخيتي، ومرافقيه عزالدين الضوراني، وعلي ناصر دوس، في محافظة ذمار (شمال)".
وأضافت الوكالة أن عناصرها الثلاث لقوا حتفهم أثناء مواجهة العدوان (في إشارة إلى القوات الحكومية والتحالف العربي)، ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل حول ملابسات مقتلهم، الا ان مصادر عسكرية أكدت مصرعهم في معارك مع الجيش الوطني بمأرب.
والقيادي عمير البخيتي هو ابن عم القيادي الحوثي البارز محافظ ذمار، محمد البخيتي.