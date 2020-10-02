تصعيد عسكري مفاجئ ضد تركيا في شرق المتوسط تقوده فرنسا

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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شهدت منطقة شرق البحر المتوسط ، ،إجراء عسكري مشترك بين نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و فرنسا في إطار التصعيد ضد تركيا.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية عن إجراء عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا، بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. وقالت في بيان لها إن التدريب تم "باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209/ 1400) مع الفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE – TREVILLE)".

وتضمن التدريب "العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة؛ منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلًا، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية".

وأضافت: "اشتمل التدريب أيضًا على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار،

وأظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم".

وتأتي تلك التدريبات "في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال؛ بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم فى البحر المتوسط". وتأتي تلك التدريبات في الوقت التي يشهد الوضع في شرق المتوسط توترا بسبب خطط تركيا للتنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط.