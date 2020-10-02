وفاة أحد أشهر رجال الأعمال في اليمن.. يمتلك 18 شركة في جزر العذراء البريطانية وصاحب حصة الأسد في بنك اليمن الدولي (تعرف على امبراطوريته)

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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توفي رجل الأعمال شاهر عبدالحق الأكثر شهرة في اليمن، فجر اليوم الجمعة 2 اكتوبر/تشرين الأول، في ألمانيا بعد صراع طويل مع المرض وذلك في مستشفى هايدلبرغ الجامعي.

وينتمي شاهر عبد الحق بشر المنحدر أصوله من محافظة تعز وسط اليمن، إلى طبقة العائلات التجارية الثرية، التي تسيطر على جزء حيوي من الاقتصاد اليمني، بعد أن تنامى نفوذها خلال حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بسبب العلاقة بين الطرفين.

وسمح التحالف المتوارى بين “صالح” و”شاهر” بتمدد استثمارات هذه العائلة إلى دول عدة في الشرق الأوسط، أفريقيا وأوروبا؛ مصر، السودان، ليبيا، إثيوبيا والصومال ثم ماليزيا وبريطانيا. وتتركز أنشطتها بين الإتصالات، النفط، السياحة، الإنشاءات والوكالات التجارية.

يلقب رجل الأعمال اليمني شاهر عبدالحق بشر، في وسائل الإعلام الغربية بأنه "الرجل الحديدي"، و"ملك السكر" في الصحف العربية. هو صديق شخصي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، ومبعوثه في مهمات سرية، آخرها زيارته الزعيم الليبي معمر القذافي، أثناء الثورة التي اندلعت ضد صالح في عام 2011. بالطبع نفت الحكومة اليمنية آنذاك تلك الزيارة، بينما أكدها التلفزيون الليبي الرسمي بعنوان "وصول مبعوث شخصي للرئيس اليمني" في مارس/آذار 2011، وظهر في مقطع فيديو مسجل مع القذافي.

شاهر عبدالحق بعيد عن عين الإعلام وقريب من صنّاع القرار السياسي في دول كثيرة، ويمتلك شاهر في الظاهر الحصة الأكبر في بنك اليمن الدولي وشركة اتصالات في اليمن والسودان وشركات نفطية في اليمن والقرن الإفريقي، إلى جانب فنادق سياحية، وشركات مقاولات وإنشاءات هندسية.

كما أنه وكيل لشركات عالمية منها مرسيدس بنز (اليمن) وكوكا كولا للمشروبات الغازية، وفق تحقيق استقصائي سابق لصحيفة “العربي الجديد”.

ويملك شاهر واخيه عبدالجليل، العشرات من الشركات داخلياً وخارجياً، عبر شركاتها (الأوف شور) المرتبطة بشركات معلنة وأخرى مخفية تشكّل واجهات لكبار المتنفذين في اليمن، يسهل استخدامها للتحايل الضريبي ونقل أموال دون التعرض لأي مساءلة قانونية.

ويستغل منشئو هذه الشركات سهولة إخفاء البيانات عن ما لكينها الحقيقيين في مناطق تعتمد أساساً على هذا النوع من التعامل المالي لرفد اقتصادها.

ويمتلك شاهر عبدالحق 18 شركة في جزر العذراء البريطانية. يحمل تسجيل بعض تلك الشركات ذات الاسم الذي تعمل به الشركة على أرض الواقع؛ مثل جبل صلب، سبأ، البشائر وشركة شاهر للتجارة المحدودة. هذه المعادلة تمنح الأخوين بشر أماناً أكثر في حال تم الحجز على شركاتهم الأصلية في بلدانهم عن طريق تحويل جزء من أموالهم في شركاتهم الأصلية بشكل دوري إلى حسابات بنكية لشركاتهم في "الأوفشور"، وهو ما يعطيهم مرونة أكبر عند تحويل تلك الأموال وتجنب هيئات التحقق من عمليات غسيل الأموال، بحسب مصادر قانونية.



وتُدار تلك الشركات بيد مديرين أجانب ويملكها الشركاء ذاتهم، بحسب الوثائق الرسمية الصادرة من الجزر العذراء البريطانية وهم: Linda blampied ،James Wetherall ،Jullian Griffiths، لكن تلك الوثائق تظهر أن المالك الأساسي، صاحب الحق بهذه الشركات "Beneficial Owner"، هما الأخوان شاهر وعبدالجليل والشركات المرتبطة بهما، وهي بحسب الوثائق: أسوشيتد ألايد للخدمات المحدودة، البشائر للاتصالات، برمنستون انتربرايز المحدودة، جريشنج المحدودة، هاي ساين المحدودة، ماك للمشروبات المحدودة، ميتكو المحدودة، ريوريو القابضة المحدودة، شاهر للتجارة، اس تي سي برمودا المحدودة، تيم اب للخدمات المحدودة، تو فور وان للخدمات المحدودة، ويربلسدون للاستثمارات المحدودة، شركة يفيرا، سبأ القابضة للاستثمارات المحدودة، ويشنج ويل القابضة المحدودة، النيل الأزرق للاتصالات القابضة المحدودة، شركة جبل صل