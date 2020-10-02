أردوغان يوجه رسالة خاصة إلى ترامب بعد إعلان إصابته بكورونا

فرنسا تكشر عن أنيابها المسيحية المتطرفة ضد الإسلام وماكرون يتصدر العداء مصرع 3 ارهابيين في مواجهات مع قوات الجيش في المهرة تفاصيل سرية يكشفها وزير خارجية تركيا لأول مرة.. إيران طالبت منا مقايضة سوريا بدولة خليجية اكتشافات علمية مذهلة لحبوب الحلبة لمرضى السكري والقلب ومقوي للرغبات الجنسية نجم ايطالي يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي السعودية تعلن مفاجئة لمالكي المركبات الأجنبية في عموم المملكة الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا يفرح كل سكان المملكة ماذا قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري عن قبائل محافظة مأرب الاتحاد الأوروبي يمول خطة تنموية استراتيجية في أهم مديريات مأرب تصاعد الاحتقان بين الحكومة ”الشرعية“ و”الانتقالي الجنوبي“ رغم تبادل 200 أسير
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد وقال "أردوغان" في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة: "
أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، التي ثبتت إصابتها بـ (COVID-19)".
وأضاف: "آمل بصدق أن يتغلبا على فترة الحجر الصحي دون مشاكل وأن يستعيدا صحتهما في أسرع وقت ممكن وفي وقت سابق اليوم، أعلن "ترامب" عن إصابته وزوجته بفيروس "كورونا"،
وقال في تغريدة ، إنه "ثبتت إصابتنا بفيروس (كورونا)، سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور، سوف نتجاوز هذا معًا". وجاء ذلك عقب تأكد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، التي رافقت "ترامب" في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، بكورونا.