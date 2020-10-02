أردوغان يوجه رسالة خاصة إلى ترامب بعد إعلان إصابته بكورونا

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد وقال "أردوغان" في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة: "

أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، التي ثبتت إصابتها بـ (COVID-19)".

وأضاف: "آمل بصدق أن يتغلبا على فترة الحجر الصحي دون مشاكل وأن يستعيدا صحتهما في أسرع وقت ممكن وفي وقت سابق اليوم، أعلن "ترامب" عن إصابته وزوجته بفيروس "كورونا"،

وقال في تغريدة ، إنه "ثبتت إصابتنا بفيروس (كورونا)، سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور، سوف نتجاوز هذا معًا". وجاء ذلك عقب تأكد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، التي رافقت "ترامب" في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، بكورونا.