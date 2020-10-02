اللواء العكيمي يعلن تطويق عاصمة الجوف من ثلاثة اتجاهات

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قال محافظ محافظة الجوف، اللواء أمين العكيمي أن قوات الجيش أصبحت اليوم تطوق مدينة الحزم عاصمة المحافظة من ثلاثة اتجاهات.
واكد ان القوات أحرزت تقدمات ميدانية وعسكرية كبيرة، قيدت المليشيا الحوثية من أي تحرك طيلة الأيام الماضية.
وذكر في تصريح لموقع الجيش أن المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران، تلقت هزائم ساحقة وكبيرة في الأرواح والعتاد، في جبهات الحبيل والشهلا المطلة على منطقة بير المرازيق شرق المحافظة بعد أن تم تحريرها واستعادتها في وقت سابق.
ولفت محافظ محافظة الجوف أن عشرات الجثث من عناصر المليشيا الإجرامية ما تزال متناثرة على جبال وصحراء جبهات الحبيل والشهلا، التي تم تحريرها واستعادتها في المعارك العسكرية الأخيرة.
وكان العكيمي تحدث قبل ان ايام بان قوات الجيش والمقاومة اصبحت على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.