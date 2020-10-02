انتصار دولي جديد لتركيا تبارك الأمم المتحدة لنصوصه

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أعلنت حكومة الوفاق الليبية أن مذكرة التفاهم الليبية التركية لترسيم الحدود البحرية سُجلت لدى الأمم المتحدة، كما أكدت تركيا أنها ستواصل حماية حقوقها في إطار القانون الدولي.
وقال الناطق باسم خارجية حكومة الوفاق الليبية محمود القبلاوي إن مذكرة التفاهم الليبية التركية للأمن والدفاع، التي رُسّمت بموجبها الحدود البحرية بين البلدين بعد توقيعها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سُجلت رسميا في سجل الأمم المتحدة للمعاهدات.
وفي تركيا، أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو عبر تغريدة على تويتر تسجيل الأمم المتحدة مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا، مضيفا "سنواصل بحزم حماية حقوق أمتنا في إطار القانون الدولي".
ووفقًا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش صادق الخميس على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.