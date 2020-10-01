داعية الامارات وسيم يوسف يقود الشيخ يوسف القرضاوي الى القبر والإعلامية خديجة بن قنة تدخل خط المواجه

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1232

كشفت الإعلامية بقناة "الجزيرة" خديجة بن قنة، حقيقة وفاة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس "اتحاد علماء المسلمين" سابقًا في قطر.

ونفت "بن قنة" الشائعة التي أطلقها الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف قبل ساعات عن وفاة الشيخ القرضاوي.

وكتبت"بن قنة" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر:"عجيب أمرهم.. إلى متى يستحل هؤلاء الكذب؟!"

وأكدت مذيعة الجزيرة أن القرضاوي بخير ولا صحة لأنباء وفاته المزعومة وأضافت "أطمئِن محبي فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.. وقد تواصلت معه منذ قليل.. وردّ عليّ وهو بحمد الله بصحة وعافية..أطال الله في عمره وأمدّه بالصحة وحفظه من كل شرّ.."

وكان الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف زعم في تغريدة له بتويتر قبل ساعات وفاة الشيخ يوسف القرضاوي.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي ما نصه "أخبار مؤكدة عن وفاة القرضاوي".

وأضاف: "إن صح خبر وفاة (القرضاوي) فسيلقى الله وأطنان الدماء معه، وآلاف الأرواح ستأخذ حقها منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله" الأمر الذي آثار جدلًا واسعًا على موقع تويتر وشكك مغردون في أخبار وسيم يوسف لما اشتهر به من نشره الشائعات والكذب.

وكتب أحدهم "إن كان حقا قدمات فرحمه الله.. ولكن مادام الخبر جاء من تغريدتك فأنا شاكك فيه لأنك تكذب في العقائد والثوابت فما بعدها أيسرعليك".