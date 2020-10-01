رغد صدام حسين تفجر حربا جديدة بين الكويت والعراق بسبب الشيخ صباح الأحمد

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أشعلت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل؛ حربًا على موقع "تويتر" بين العراقيين والكويتيين بسبب أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفاجأت رغدم صدام حسين، الشعبين الكويتي والعراقي بتقديم التعازي في وفاة "الشيخ صباح"، وكتبت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "نحن رغد صدام حسين نقدم التعازي الى شعب الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحظيت التغريدة على تفاعل واسع وتباين في الآراء بسبب موقف ابن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين؛ نظرًا للخلافات الكويتية - العراقية منذ أزمة غزو الكويت في عهد "صدام".

وتراشق مغردون كويتيون وعراقيون الاتهامات والسببات في تعليقات على التغريدة؛ حيث اعتبر مؤيدو صدام، أن ما حدث لبلادهم كان بسبب الكويت وما جلبته من غزو أمريكي.

بدورهم، ثمن كويتيون مبادرة رغدم صدام حسين، وأنه لا يجب أن تؤخذ بذنب أبيها، إلا أنهم هاجموا العراقيين الشامتين في وفاة الشيخ صباح الأحمد.

جدير بالذكر أنه لا تزال التوترات قائمة بين الشعبين العراقي والكويتي، بسبب الغزو العراقي للكويت في عهد الرئيس صدام حسين، وما تسبب بعد ذلك من غزو أمريكي للعراق.