تحسن ملحوظ لقيمة الريال اليمني والدولار يتراجع بعد ساعات من إقرار وقف شبكات الحوالات الداخلية (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن)

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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شهد سعر صرف الريال اليمني، اليوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول، تحسنا ملحوظ أمام سلة العملات الأجنبية، بعد ساعات من قرار البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وقف كل شبكات الحوالات الداخلية.

وبحسب مصادر مصرفية في عدن تحدثت لـ”مأرب برس“، فإن، سعر صرف الدولار تراجع في تداولات اليوم الى 820 ريالا، بعد ان كان أمس الأربعاء بـ826 ريالا.

وأمس الاربعاء، قرر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وقف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية، ومنحها يومين لتصفية الحوالات القائمة.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 1 /10/ 2020:

عدن

الشراء:

السعودي 214

الدولار 814



البيع

السعودي 215

الدولار 820

صنعاء

الشراء:

السعودي: 161

الدولار :610

البيع:

السعودي: 161.5

الدولار: 613

* يذكر ان سعر الدولار وصل أمس الاربعاء الى 826 ريال، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 218 ريال