تحسن ملحوظ لقيمة الريال اليمني والدولار يتراجع بعد ساعات من إقرار وقف شبكات الحوالات الداخلية (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن)

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شهد سعر صرف الريال اليمني، اليوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول، تحسنا ملحوظ أمام سلة العملات الأجنبية، بعد ساعات من قرار البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وقف كل شبكات الحوالات الداخلية.
وبحسب مصادر مصرفية في عدن تحدثت لـ”مأرب برس“، فإن، سعر صرف الدولار تراجع في تداولات اليوم الى 820 ريالا، بعد ان كان أمس الأربعاء بـ826 ريالا.
وأمس الاربعاء، قرر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وقف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية، ومنحها يومين لتصفية الحوالات القائمة.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 1 /10/ 2020:
عدن
الشراء:
السعودي 214
الدولار 814
البيع
السعودي 215
الدولار 820
صنعاء
الشراء:
السعودي: 161
الدولار :610
البيع:
السعودي: 161.5
الدولار: 613
* يذكر ان سعر الدولار وصل أمس الاربعاء الى 826 ريال، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 218 ريال