آخر الاخبار

اندبندنت: عنب اليمن ”جواهر“ عابرة للحدود ماذا تعرف عن عذرية الرجل وهل يمكن اختبارها الحكومة ”الشرعية“ تحمل الحوثي مسؤولية ارتفاع عمولة الحوالات المالية وتؤكد: ”النهب المنظم للتحويلات عقاب جماعي تفرضه المليشيا“ أول عقوبات السعودية ضد تركيا ووزير الخارجية التركي يرد الحوثيون يغيرون إسم مستشفى ”زايد“ في صنعاء الى مستشفى ”فلسطين“ دولة خليجية تصدم الوافدين بقرار جديد .. لا أجانب بعد اليوم احتجاجات في شبوة للمطالبة بتشغيل منشأة ”بلحاف“ الغازية المحتلة إماراتياً داعية الامارات وسيم يوسف يقود الشيخ يوسف القرضاوي الى القبر والإعلامية خديجة بن قنة تدخل خط المواجه رغد صدام حسين تفجر حربا جديدة بين الكويت والعراق بسبب الشيخ صباح الأحمد تسريح عشرات الآلاف في قطاع الطيران في دولة عملاقة

تحسن ملحوظ لقيمة الريال اليمني والدولار يتراجع بعد ساعات من إقرار وقف شبكات الحوالات الداخلية (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن)

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص
عدد القراءات 2374

شهد سعر صرف الريال اليمني، اليوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول، تحسنا ملحوظ أمام سلة العملات الأجنبية، بعد ساعات من قرار البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وقف كل شبكات الحوالات الداخلية.

وبحسب مصادر مصرفية في عدن تحدثت لـ”مأرب برس“، فإن، سعر صرف الدولار تراجع في تداولات اليوم الى 820 ريالا، بعد ان كان أمس الأربعاء بـ826 ريالا.

وأمس الاربعاء، قرر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وقف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية، ومنحها يومين لتصفية الحوالات القائمة.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 1 /10/ 2020:

عدن
الشراء:
السعودي 214
الدولار 814

البيع
السعودي 215
الدولار 820

صنعاء
الشراء:
السعودي: 161
الدولار :610

البيع:
السعودي: 161.5
الدولار: 613

* يذكر ان سعر الدولار وصل أمس الاربعاء الى 826 ريال، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 218 ريال

إقراء أيضاً
اندبندنت: عنب اليمن ”جواهر“ عابرة للحدود
الحكومة ”الشرعية“ تحمل الحوثي مسؤولية ارتفاع عمولة الحوالات المالية وتؤكد: ”النهب
الحوثيون يغيرون إسم مستشفى ”زايد“ في صنعاء الى مستشفى ”فلسطين“
احتجاجات في شبوة للمطالبة بتشغيل منشأة ”بلحاف“ الغازية المحتلة إماراتياً
حكم حوثي بإعدام الملك سلمان وولي عهده والرئيس هادي وترامب ومطالبتهم ب10 مليار دو
وقفة احتجاجية بمدينة مأرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس