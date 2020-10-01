فنانة كويتية تثير غضب السعودية بسبب صورة نشرتها لأمير قطر في جنازة الصباح

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي غضب السعوديين وذلك بسبب صورة نشرتها عبر تطبيقي"سناب شات" و"انستجرام" بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الشعيبي سلسلة صور على حسابتها الشخصية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مع زعماء عرب من بينهم صورة تظهر الأمير الراحل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع عبارة "اللهم إنه كان نصيرًا للحق عدوًّا للباطل اللهم ارحمه برحمتك".

كما أشادت الفنانة الكويتية بأمير قطر لحضوره جنازة الشيخ صباح الأحمد ونشرت صورتين عبر "انستجرام"، لأمير قطر وعلقت على الأولى قائلة: "الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك".

وعلقت الفنانة على الصورة الثانية قائلة: "يا جعلكم دايم ذخر تميم المجد واخوانه الشيخ جوعان والشيخ خليفة والشيخ جاسم".

واعتبر سعوديون هذه الصور مسيئة لبلادهم، وإشادة بقطر مما دفعهم إلى التعبير عن ذلك عبر هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية" وجهوا لها خلاله انتقادات حادة وطالبوا بمنعها من دخول المملكة.

وكتب أحدهم : " في الأزمات والمواقف الصعبة فيها شيء ايجابي هي انك تكتشف مين معك ومين ضدك وتكتشف المنافقين والحمدلله ان هالحثالة انكشفوا ومافي عذر لأي سعودية الحين تتابعهم".

وقال أخر: "بعد ما كلت من خير السعودية تصفها بالباطل اتمنى منعها من دخول السعودية ومنع عرض أعمالها عشان تكون عبرة لغيرها".

وفي المقابل استغرب البعض الحملة الشرسة التي تعرضت الفنانة الكويتية من قبل السعوديين وقال أحد المغردين: فينها الإساءه؟؟ أثنت واترحمت على أمير الكويت".

وشارك الشيخ تميم بن حمد في مراسم تشييع أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح وفي صلاة الجنازة بعد أن وصل على رأس وفد الأربعاء إلى الكويت لهذه الغاية.

وتداول مغردون ووسائل إعلام كويتية صورة لأمير قطر، أثناء تشييع أمير الكويت الراحل، ودموعه تنهمر من عينيه، في صورة اعتبر البعض أنها تعبر عن "الوفاء".

وكان قد رحل أمير الكويت عن عمر يناهز 91 عامًا، الثلاثاء، ليخلفه في هذا لمنصب، ولي العهد، الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.