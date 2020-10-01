حكم حوثي بإعدام الملك سلمان وولي عهده والرئيس هادي وترامب ومطالبتهم ب10 مليار دولار كتعويض

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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أصدرت محكمة حوثية بإعدام 10 من المتهمين بينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة صعدة، عقدت جلسة برئاسة القاضي رياض الرزامي، في قضية استهداف طيران التحالف العربي حافلة طلاب ضحيان في مديرية مَجز في أغسطس/ آب/ 2018.

وأضافت أن "المحكمة أدانت 10 من المتهمين في القضية وقضت حكمًا بإعدامهم منهم العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد والرئيسان الأمريكي دونالد ترامب واليمني عبدربه منصور هادي إضافة إلى تركي بن بندر علي محسن صالح الأحمر وغيرهم.

كما تضمن منطوق الحكم إلزام المدانين دفع غرامة 10 مليارات دولار، لأولياء دم المجني عليهم، بحسب وكالة "سبأ".

ومن صدر بحقهم هم:

1 - سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

2 - محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

3 - تركي بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود

4 - دونال جونت ترامب

5 - جيمس نورمان ماتيس

6 - وجيزال نورتون انسكوارتز

7 - عبدربه منصور هادي

8 - علي محسن صالح الأحمر

9- أحمد عبيد بن دغر

10 - محمد علي أحمد المقدشي.