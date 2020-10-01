وقفة احتجاجية بمدينة مأرب

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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نظمت أسر الصحفيين المختطفين وصحفيون وحقوقيون وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس بمدينة مارب، تضامنا مع زملائهم واقاربهم المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي للعام السادس ورفضا لإهمال ملفهم.

وطالب المحتجون سرعةِ الإفراجِ الفوري عن الصحفيين المختطفين من قبل مليشيا الحوثي دونَ أي جرمٍ اقترفوه أو ذنبٍ ارتكبوه سوى أنهم صحفيون.

وحمل البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية، حمل الوفدَ الحكومي المفاوضَ المسؤليةَ القانونيةَ والأخلاقيةَ والتاريخيةَ نتيجةَ تجاهلِهم هذا الملفِ الإنساني والذي تحوّل بسببِ أداءِ الوفدِ المفاوضِ ورئيسِه ، إلى قضيةِ ابتزازٍ سياسي تمارسُه مليشيا الحوثي لتحقيقِ مكاسبٍ سياسية.

كما حمل المبعوث َالأممي لليمنِ مارتن غريفيت المسؤليةَ الكاملةَ والأخلاقيةَ لتعريضِ حياةِ الصحفيين لأي خطرٍ ناجمٍ عن إهمالهِ لواجباتهِ التي تقع ضمن تدخلاته الإنسانية في اليمن بتكليف من الأمم المتحدة، ومساهمتِه في تحويلِ قضيةِ الصحفيين المختطفين من ملفِ إنساني إلى بيادقِ على طاولاتِ المقايضةِ السياسيةِ بما يخدمُ الأجنداتِ الحوثية.