صفقة بين الشرعية والانتقالي في أبين بوساطة محلية

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قالت مصادر مطلعة ان عملية تبادل للأسرى بين الحكومة مليشيات الانتقالي تمت اليوم الخميس في أبين (جنوبي اليمن).
ووفقا للمصادر فإن لجنة وساطة بدأت عملية الاستلام والتسليم للأسرى بين الحكومة والانتقالي.
وأشارت إلى ان الصفقة تتضمن إطلاق سراح 170 من اسرى الانتقالي. لدى الحكومة مقابل 34 من اسرى الجيش لدى الانتقالي .
وكان عضو لجنة وساطة محلية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، كشف امس عن اعتزام الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذ عملية تبادل للأسرى.
وتتكون لجنة الوساطة من بعض شيوخ القبائل والوجهاء في أبين، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وطبقا لعضو اللجنة الشيخ فيصل المرقشي، فقد كان من المقرر أن تبدأ ، عملية تبادل للأسرى بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات مساء الاربعاء.
وأوضح المرقشي، أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح أكثر من 200 أسير من الطرفين.
وتمت عمليات الأسر هذه خلال المواجهات العسكرية بين الطرفين في محافظتي شبوة وعدن، قبل نحو عام.