شيخ من أبين يتحدث عن محاولات اختراق مأرب وكيف صدمت الحوثيين في ذكرى 26 سبتمبر

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعتبر وكيل أول محافظة أبين، ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة، الشيخ وليد بن ناصر الفضلي الدافع الأول لليمنيين لمواجهة وقتال مليشيا الحوثي الانقلابية، هو عدالة قضيتهم باستعادة الدولة ومؤسساتها.

واشار الى أنه كما انتصر اليمنيون في أيلول سبتمبر من العام ١٩٦٢ على الإمامة وحلفائها، سينتصرون حتما اليوم على ذيول الإمامة.

وفي تصريح لموقع الجيش قال الشيخ الفضلي "إن المعركة ضد الانقلاب الحوثي، المدعوم إيرانياً، هي معركة الجميع لا الدولة وحدها"، واصفاً محاولات المليشيا الحوثية الأخيرة في إحداث اختراق لمحافظة مأرب، بأنها محاولات يائسة، يدرك قيادات الانقلاب فشلها منذ البداية.

وأضاف أن المليشيا أرادت من محاولاتها اليائسة أن تكون متزامنة لذكرى الثورة، (26 سبتمبر) لتقتل فرحة اليمنيين بالاحتفال بها، لكنها انصدمت بثبات وبسالة قوات الجيش، ومن معهم من رجال القبائل، والمقاومة الشعبية.

وأكد وكيل محافظة أبين وقوف السلطة المحلية بالمحافظة، ومعها مختلف شرائح المجتمع خلف الشرعية الدستورية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ومشروع اليمن الاتحادي، بحسب مخرجات الحوار الوطني.