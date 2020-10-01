قائد محور تعز يعلن الجاهزية ويؤكد على مهام وطنية قادمة للحسم

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أكد قائد محور تعز، قائد اللواء 145، اللواء ركن خالد فاضل أن كل الوقائع والأحداث التي مرت بها بلادنا أثبتت عملياً أن الجيش هو صمام أمان الجمهورية والوطن والثورة واليمن الاتحادي.
وأشار في حديث لموقع الجيش إلى أن ثورة سبتمبر الخالدة، كانت تدرك أهمية ودور الجيش، ولذا جعلت الهدف الثاني لها بناء جيش وطني قوي قادر على حماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.
وأضاف “أن أبناء الشعب اليمني قاطبة، أصبحوا قادرين على الانخراط في المؤسسة العسكرية بمختلف تشكيلاتها، والوصول إلى أعلى رتبها و الكليات والمعاهد العسكرية متاحة أمام الجميع.
وأكد اللواء خالد فاضل بأن الجيش وطّن نفسه من البداية، ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق معركة استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، المدعوم إيرانياً على الإرادة الشعبية والمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال “إن في سبيل القضاء على انقلاب المليشيا المتمردة، حشد الجيش كل الإمكانات والطاقات المتاحة إلى ميادين المواجهة، بدعم ومساندة من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
ولفت إلى أن الجيش اليوم في كامل الأهبة والاستعداد لتخليص الوطن من هذا السرطان الحوثي الخبيث.. لافتاً الى أن الجيش ولد في الميدان، وأنه بات في جاهزية قتالية عالية وروح معنوية مرتفعة لمواجهة العدو المباشر المتمثل بالمليشيات الحوثية المتمردة.
وتابع قائد محور تعز بأن أمام الجيش مهام وطنية كبيرة، قادمة للحسم واستكمال التحرير، واستعادة الدولة والقضاء على الانقلاب وكافة أشكال الملشنة والتمردات .