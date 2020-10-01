الاعلان عن مساعدات تركية في عدن

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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قالت وكالة تركية ، اليوم الخميس، إنها قدمت مساعدات لمطار عدن الدولي في اليمن، تضمنت كاميرات حرارية مستخدمة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة تيكا التركية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها قامت بتزويد مطار عدن الدولي بمنظومة كاميرات حرارية مدعومة بحواسيب، للمساهمة في دعم السلطات هناك لمكافحة كورونا.

وبحسب الوكالة: حضر مراسم تسليم المنظومة إلى مديرية الأمن في المطار، كلاً من وكيل وزير الصحة اليمني، محمد بكري، والمشرف العام للجنة المساعدات العليا اليمنية، جمال محفوظ بافقيه، إلى جانب منسق مكتب “تيكا” في اليمن عبدالله صاري ومسؤولين من مطار عدن الدولي.

وأعرب “بكري” عن شكره للوكالة التركية إزاء وقوفها إلى جانب الشعب اليمني منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.

ومن المتوقع أن تساهم منظومة الكاميرات الحرارية في قياس درجات حرارة المسافرين، والإنذار في حال كانت درجات حرارتهم مرتفعة جداً، الأمر الذي يساعد السلطات في تحديد المصابين بفيروس كورونا.