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أسعار صرف الدولار والريال السعودي أمام العملة المحلية اليوم في عدن وصنعاء

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 1 أكتوبر:

 شراء الدولار 611

بيع الدولار 613

شراء السعودي 160.80

بيع السعودي 161.30

*في عدن

 شراء الدولار 815

بيع الدولار 817

شراء السعودي 214.30

بيع السعودي 215

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