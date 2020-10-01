صور.. حريق هائل يلتهم سوقا بالكامل على الخليج العربي الاعلان عن مساعدات تركية في عدن أسعار صرف الدولار والريال السعودي أمام العملة المحلية اليوم في عدن وصنعاء مذيعة تبكي على الهواء مباشر بسبب تقرير عن أوضاع اليمن أرمينيا...تطلق نداء استغاثة عاجلة إلى زعيمين عربيين لتدخل وسط اشتعال المعارك بين البلدين الحديد....تفاصيل 54 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في 12 ساعة المليشيات الحوثية تهاجم أكبر شركة للصرافة في اليمن بشكل مفاجئ تمهيداً للسطو عليها زعيم المليشيات الحوثية يفرض تعيين عمه وأخية للتحكم في ملف المساعدات الإنسانية ويطيح ب 98 ألف موظف وزير الدفاع الأمريكي: توقيع اتفاق تعاون عسكري تاريخي مع تونس مدته 10 سنوات جماعة الحوثي تعلن مصرع 4 من قياداتها (اسماء)
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 1 أكتوبر:
شراء الدولار 611
بيع الدولار 613
شراء السعودي 160.80
بيع السعودي 161.30
*في عدن
شراء الدولار 815
بيع الدولار 817
شراء السعودي 214.30
بيع السعودي 215