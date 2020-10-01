صور.. حريق هائل يلتهم سوقا بالكامل على الخليج العربي الاعلان عن مساعدات تركية في عدن أسعار صرف الدولار والريال السعودي أمام العملة المحلية اليوم في عدن وصنعاء مذيعة تبكي على الهواء مباشر بسبب تقرير عن أوضاع اليمن أرمينيا...تطلق نداء استغاثة عاجلة إلى زعيمين عربيين لتدخل وسط اشتعال المعارك بين البلدين الحديد....تفاصيل 54 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في 12 ساعة المليشيات الحوثية تهاجم أكبر شركة للصرافة في اليمن بشكل مفاجئ تمهيداً للسطو عليها زعيم المليشيات الحوثية يفرض تعيين عمه وأخية للتحكم في ملف المساعدات الإنسانية ويطيح ب 98 ألف موظف وزير الدفاع الأمريكي: توقيع اتفاق تعاون عسكري تاريخي مع تونس مدته 10 سنوات جماعة الحوثي تعلن مصرع 4 من قياداتها (اسماء)
لم تتمالك المذيعة أسماء راجح في قناة "الحدث"، نفسها وبكت على الهواء أثناء إذاعة تقرير عن أوضاع اليمن.
وبعد إذاعة التقرير المصور الذي تحدث عن الأوضاع الإنسانية المأساوية لأهل اليمن جراء النزاع العسكري فيه، ظهرت المذيعة على الهواء وهي تمسح دموعها.
وتفاعل عدد واسع مع فيديو أسماء راجح، وهي إعلامية يمنية عملت في أكثر من محطة عربية.
وقال راجح في تعليقها على مقطع البكاء: "بكيت وطني المذبوح، بكيت كرامة أمي في بقايا مكان، بكيت الأطفال وهم لا يملكون قرارا ولا حلما قريبا.
سؤال مهم من أهم محطة عربية أفتخر أني أعمل بهآ أتاحت لي الفرصة واليمن يحكي وجع إنسان أصبح حدثا مستمرا".
بكيت وطني المذبوح بكيت كرامة أمي في بقايا مكان بكيت الأطفال وهم لايملكون قرار ولاحلم قريب .