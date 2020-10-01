مذيعة تبكي على الهواء مباشر بسبب تقرير عن أوضاع اليمن

الخميس 01 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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لم تتمالك المذيعة أسماء راجح في قناة "الحدث"، نفسها وبكت على الهواء أثناء إذاعة تقرير عن أوضاع اليمن.

وبعد إذاعة التقرير المصور الذي تحدث عن الأوضاع الإنسانية المأساوية لأهل اليمن جراء النزاع العسكري فيه، ظهرت المذيعة على الهواء وهي تمسح دموعها.

​وتفاعل عدد واسع مع فيديو أسماء راجح، وهي إعلامية يمنية عملت في أكثر من محطة عربية.

وقال راجح في تعليقها على مقطع البكاء: "بكيت وطني المذبوح، بكيت كرامة أمي في بقايا مكان، بكيت الأطفال وهم لا يملكون قرارا ولا حلما قريبا.

سؤال مهم من أهم محطة عربية أفتخر أني أعمل بهآ أتاحت لي الفرصة واليمن يحكي وجع إنسان أصبح حدثا مستمرا".

بكيت وطني المذبوح بكيت كرامة أمي في بقايا مكان بكيت الأطفال وهم لايملكون قرار ولاحلم قريب .