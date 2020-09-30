جماعة الحوثي تعلن مصرع 4 من قياداتها (اسماء)

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول، مقتل أربعة من قياداتها الميدانيين خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني ورجال القبائل في مأرب والجوف.
وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، "تم اليوم في العاصمة صنعاء تشييع الرائد سالم صالح الخيشني، والنقيب بكيل حفظ الله صبر، والملازم أول أنور ناجي الصبري، إضافة إلى الملازم ثاني محمد أحمد المهدي".
وقالت مصادر عسكرية ان القيادات الحوثية الأربعة قتلو في مواجهات مع قوات الجيش الوطني ورجال القبائل في مأرب والجوف.
واشتدت المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي منذ مطلع أغسطس /آب الماضي ، في محافظتي مأرب والجوف وجبهة نهم، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر.