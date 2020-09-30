قطر تدخل خط الصراع المشتعل بين أذربيجان وأرمينيا

الأربعاء 30 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات

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دخل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على خط الصراع المشتعل بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة القوقاز.

وأعلن الديوان الأميري القطري في بيان له، أن الشيخ تميم بن حمد، بحث مع رئيسي أذربيجان وأرمينيا، أمس الثلاثاء، بشكل منفرد، التوتر الأخير بين البلدين.

وحسب البيان، فقد أجرى الأمير القطري اتصالًا هاتفيًا، مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وبحث من خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

حيث ناقش أمير قطر: "التوتر الحاصل بين كلٍّ مِنْ جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا”. ودعا "الشيخ تميم" إلى "تهدئة الأوضاع والعمل على حل الخلاف بين البلدين عبر الحوار والطرق الدبلوماسية بما يحفظ مصالح البلدين والشعبين".

وبذات السياق، فقد أجرى اتصالًا آخر بـ"أرمين ساركيسيان" رئيس أرمينيا، لبحث سبل حل الخلاف القائم مع أذربيجان من خلال الحوار المشترك.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارًا كبيرًا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.