زعيم عربي يتودد إسرائيل لابقائه في كرسي الحكم

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كشفت صحيفة عبرية، أمس الثلاثاء، عن طلب تقدم به رأس النظام السوري بشار الأسد إلى روسيا يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل وبمحادثات السلام بين الجانبين
وتحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن قيام رأس النظام السوري بشار الأسد بتقديم طلب إلى روسيا للتوسط مع الجانب الإسرائيلي لاستئناف محادثات السلام.
وبحسب الصحيفة، فإن نظام الأسد بات يستخدم قنوات مختلفة لاستئناف المحادثات مع إسرائيل، ما يعني أنه بات مستعدًا للعودة إلى طاولة المفاوضات
. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "الأسد" تواصل مع مسؤولين روس وأخبرهم بإبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" برغبته باستئناف مفاوضات السلام بين الدولتين. وأوضحت أن التواجد العسكري الإيراني إلى جانب نظام الأسد يشكل العقبة الوحيدة أمام بدء المفاوضات،
وأن توسع النفوذ الإيراني أمرٌ مرفوض من قِبل إسرائيل، باعتبار أنه يهدد أمنها. ورأت الصحيفة أن لجوء الأسد لخيار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي يندرج ضمن استنجاد الأسد عندما يكون واقعًا ضمن عزلة دولية