الحوثيون يقتلون 200 معتقل وأسير

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اتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد المفاوض في جنيف، ماجد فضائل، الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول، جماعة الحوثي بقتل 200 مختطف وأسير، في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.
وقال "فضائل" في تغريدة على "تويتر": " قدمنا لمكتب المبعوث في جولة مشاورات منتروا بسويسرا كشف تفصيلي لعدد ١٥٨ضحية تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية ٢٠١٩م وتبقى الكثير".
وطالب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط والقيام بواجبه لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة في حق المختطفين.
والأحد الفائت، أعلن المبعوث الأممي غريفيث، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق الحكومة والحوثيين على تبادل 1081 أسيرا، في ختام رابع اجتماعات اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي بدأ في 18 سبتمبر الجاري في سويسرا.