توقيف قيادي ومسؤول حوثي رفيع بسبب قضايا اختلاس

الأربعاء 30 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 2702

كشفت مصادر مطلعة، الاربعاء 30 سبتمبر/أيلول، عن توقيف القيادي الحوثي الذي فرضته الجماعة رئيسًا لجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء المدعو عادل المتوكل.

المصادر أوضحت أن ما يسمى بـ"الحارس القضائي" صالح الشاعر أوقف المتوكل على خلفية اختلاسه مبالغ مالية كبيرة من جامعة العلوم.

وفيما قالت المصادر إن "المتوكل ممنوع من دخول الجامعة كما أنه لم يحضر اليها منذ حوالي شهرين"، اعترف ناشطون موالون للحوثيين بتوقيف المتوكل وإحالته للتحقيق على خلفية ملفات فساد.

وكان الحارس القضائي قد عين أواخر يناير الماضي "عادل المتوكل" رئيساً لجامعة العلوم بالإضافة إلى تعيين عددا من موالي الجماعة في مناصب إدارية بالجامعة.

وأرجعت مصادر مطلعة أسباب توقيف المتوكل إلى إخلاله بشروط الاتفاق المُبرم بينه وبين الحارس القضائي، والذي بموجبه عُين رئيسًا لجامعة العلوم.

وأوضحت أن الاتفاق يقضي بتقاسم حصة أموال الجامعة عبر نسب محددة بين المتوكل والشاعر وقيادات حوثية بالإضافة إلى نسبة من الحصة تذهب للجبهات لدعم مقاتلي المليشيات.

وتمكن "صالح الشاعر" الذي عينته جماعة الحوثي حارساً قضائياً للممتلكات، على الاستيلاء على جامعة العلوم والتكنولوجيا أكبر الجامعات الأهلية في اليمن.

وهذه ليست الجامعة الوحيدة التي استحوذت عليها مليشيات الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، فمنذ ذلك الوقت شرعت الجماعة في الاستيلاء على المؤسسات والمدارس الخاصة المملوكة لخصومها، كما صادرت عقارات وأملاك الكثير من اليمنيين لذات التهمة.