توجيهات تخص المسافرين اليمنيين الى السعودية وتحدد من لهم الأولوية لإجراء فحص كورونا وتحرك لحل ازمة الازدحام

الأربعاء 30 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وجه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي الطاقم الطبي بالمختبرات المركزية في سيئون باعطاء الأولوية للمسافرين للسعودية الذين توشك مدة اقامتهم وتأشيراتهم على الانتهاء.

وكلف التميمي أثناء لقائه اليوم الاربعاء بعدد من المسافرين، مكتب شئون المغتربين بالوادي والصحراء القيام بحصر جميع طالبي خدمة فحص الـ (بي سي آر) الذين قاربت فترة إقامتهم وتأشيراتهم على الانتهاء ورفعها في كشوفات ليتم تقديمها للطاقم الطبي في المختبرات المركزية بعد تعميدها من قبل السلطة المحلية بالوادي والصحراء.

وطمئن الوكيل طالبي الفحوصات بأن السلطة المحلية تبذل جهود مكثفة لتوفير كميات كافية من مستلزمات الفحص الخاصة بفيروس كورونا لتغطية حاجة جميع المسافرين .

وقال الوكيل أن هناك متابعات لتشغيل جهاز الفحص في ميناء الوديعة البري إلى جانب توجيهات وزارة الصحة بإعتماد مركزين جديدين في كل من مأرب وشبوة لتخفيف الإزدحام على المختبرات المركزية بسيئون التي وصلت إليها أعداد كبيرة من المسافرين من عموم المحافظات.