الاعلان عن الميزانية التقديرية في السعودية للعام القادم

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أصدر البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2021، حيث تم تقدير ميزانية السعودية عند 990 مليار ريال للعام المقبل.
بينما تم تقدير إيرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار ريال.
ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، أشار البيان التمهيدي إلى توقعات بتسجيل ميزانية العام الجاري عجزا بنسبة 12% من الناتج المحلي.