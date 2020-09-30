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مركز بحثي يكشف هدف الامارات الخفي من تدخلها في اليمن

الأربعاء 30 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قال مركز بحثي يمني (غير حكومي)، إن الإمارات لم تتدخل في اليمن لمواجهة الحوثيين، بل سعت إلى توسيع نفوذها جنوبي اليمن.

وذكر الباحث توماس جونو، وهو أستاذ مساعد في كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية بجامعة أوتاوا، في مقال له بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن الإمارات تريد بتدخّلها في اليمن القول لإيران إنها لم تتدخل في اليمن بشكل أساسي لمواجهتها.

ونقل جونو عن مصدر مقرّب من الحكومة الإماراتية، قوله إن "الإمارات موجودة في اليمن بسبب السعودية وليس بسبب إيران"، دون الإشارة إلى طبيعة ذلك الوجود.

وأوضح بأن الإمارات تحالفت مع الميليشيات والسياسيين الجنوبيين على وجه الخصوص، وأفراد من عائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بهدف مواجهة حزب الإصلاح أكثر من مواجهة الحوثيين.

وقال جونو إن هناك تباين للآراء داخل الإمارات في مسألة التهديد الإماراتي، إذ "يختلف موقف دبي والإمارات الصغيرة الأخرى عن موقف أبو ظبي الأكثر تشددًا، وتفضّل هذه الإمارات نهجًا أكثر براغماتية يوفّر مساحة للتجارة مع إيران".

وأوضح بأن "تدخل الإمارات في اليمن أصبح متشابكًا مع سياستها تجاه إيران".

وأشار إلى أن موقف الإمارات أصبح تصالحيًا أكثر تجاه إيران منذ عام 2019، إذ أجرى مسؤولون إماراتيون وإيرانيون محادثات استثنائية رفيعة المستوى حول الأمن البحري، وهي إشارة من أبو ظبي بأنها تسعى إلى تجنب المواجهة العسكرية وتخفيف التوتر عبر الأساليب الدبلوماسية.

وأرجع جونو موقف الإمارات إلى وقوعها على خط المواجهة مع إيران في حال نشب نزاع، في الوقت الذي يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية.

وقال: "ستكون أي حرب مع إيران مدمرة للغاية (للإمارات)، ولهذا ازداد قلقها مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وشعرت بقلق متزايد من احتمال استهداف الحوثيين لها".

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