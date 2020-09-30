وصول جثمان أمير الكويت ومراسم الدفن تقتصر على الاقارب فقط

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وصل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاربعاء الى الكويت ونقل إلى مسجد بلال بن رباح للصلاة عليه.
وكان الديوان الأميري الكويتي قال إن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيصل إلى الكويت، اليوم الأربعاء، من الولايات المتحدة الأميركية.
كما أفاد الديوان الأميري أن مراسم دفن الشيخ صباح ستكون مقتصرة على الأقرباء فقط.
وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن، أمس الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يعالج في الولايات المتحدة.
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، كان قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.
وقد نعى رؤساء الدول والملوك وكبار المسؤولين حول العالم، الثلاثاء، أمير الكويت، وقدموا التعازي للكويت حكومة وشعباً.