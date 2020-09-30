هجوم فلسطيني نادر وقوي على الجامعة العربية

الأربعاء 30 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ودعا عريقات المقرب جداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو الغيط إلى «تقديم استقالته بشكل فوري».

وجاء الهجوم النادر بعد تصريحات لأبو الغيط قال فيها، إن اتفاقية تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية أوقفت ضم الأراضي الفلسطينية.

وقال أبو الغيط لقناة «سكاي نيوز عربية»، الأحد، إن «الإمارات تفاهمت مع الجانب الأميركي، وفُرض على الجانب الإسرائيلي تجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية؛ لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان سيعلن الضم (لثلث مساحة الضفة الغربية)، لكنه الآن مقيد اليدين ولا يستطيع».

ورأى عريقات في حديث إلى التلفزيون الفلسطيني الرسمي، أن أبو الغيط أعلن {تأييده لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي شكلت نقطة ارتكاز للاتفاقات التي وقّعت بين الإمارات والبحرين من ناحية وإسرائيل من الناحية الأخرى».

وهذه أول مرة يهاجم فيها مسؤول فلسطيني الأمين العام للجامعة العربية بشكل مباشر بعد هجوم واسع استهدف الجامعة نفسها بسبب عدم تلبيتها طلباً فلسطينياً لإدانة الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي.

وتخلت فلسطين الأسبوع الماضي عن رئاسة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية، احتجاجاً على ما قالت إنه «فشل» الجامعة في إدانة التطبيع.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي آنذاك، إن القرار جاء «رداً على تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل».

وأضاف «نرفض ارتباط رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة بهذه الفترة المشؤومة». ويكتفي الفلسطينيون بهذه الخطوة رغم أن مسؤولين طرحوا إمكانية الانسحاب من الجامعة، لكن الاقتراح لم يلق حماساً لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.