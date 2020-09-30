تمرد داخل القصر الملكي وغضب داخل أفراد العائلة الملكية

الأربعاء 30 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 2413

ذكرت العديد من وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الملكة إليزابيث الثانية، لا تستطيع قضاء عطلة عيد الميلاد بداخل القصر المفضل لديها في منطقة “ساندريجهام” شرق انجلترا للمرة الأولى منذ حوالي 33 سنة نتيجة تمرد للعمٌال داخل القصر الملكي.

وحسب صحيفة “صن” ونقلا عن مصادر مقربة من الملكة إليزابيث الثانية، (94 سنة) قد تضطر لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في قصر “وندسور” الواقع جنوب شرق انجلترا وليس في “ساندريجهام”

ويأتي ذلك بعد أن رفض العديد من عمال القصر البقاء أثناء العطلة نتيجة تفشي وباء كورونا.

وقالت الصحيفة: “تؤكد المصادر أن الملكة تشعر بالغضب الشديد نتيجة هذا الرفض الذي يوازي تمردا داخل القصر والذي يشمل نحو 20 موظفا وعاملا.”

وأضافت:”هذا يعني أن الملكة وزوجها الأمير فيليب وبقية أفراد العائلة الملكية قد تضطر لقضاء عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في قلعة وندسور وليس في مزرعتها المفضلة في ساندريجهام لأول مرة منذ نحو 33 سنة.”

وقال مصدر مقرب من الملكة: “أعلن هؤلاء أنهم لن يرضخوا لطلب الملكية… صحيح أنهم مخلصين للملكة لكني اشعر بأنهم يعتبرون أن الملكة تطلب منهم أكثر مما يتحملون.”