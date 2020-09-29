فيما اكتفت السعودية واليمن ببيانات نعي.. 7 دول عربية تعلن الحداد وتنكيس الاعلام لوفاة أمير دولة الكويت

الثلاثاء 29 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 3077

نعت دول عربية، الثلاثاء، أمير الكويت صباح الأحمد جابر الصباح، عقب إعلان وفاته رسميا، منها 7 دول أعلنت الحداد بين 3 أيام و40 يوما، فيما اكتفت السعودية واليمن والعراق ببيانات نعي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري في الكويت، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.

وفي بيان للديوان الأميري، نعى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نظيره الكويتي، قائلا: "فقدنا برحيله قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال".

وأمر أمير قطر، بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة 3 أيام وتنكيس الأعلام.

‎وفي بيان للرئاسة المصرية، نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت، قائلا: "فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها"، موجها بإعلان الحداد 3 أيام.

وفي الأردن‎، أعلن الملك عبد الله الثاني، في بيان "الحداد على فقيد الأمة الكبير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يوما"، معتبرا رحيله "مصابا جللا".

بينما أعلن رئيس الوزراء، عمر الرزّاز، في بيان، حالة الحداد، وتنكيس الأعلام بالبلاد لمدّة ثلاثة أيّام.

وفي فلسطين، نعى الرئيس محمود عباس، في بيان، أمير الكويت، مؤكدا أنه كان "الأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية"، معلنا الحداد وتنكيس الأعلام، دون تحديد مدته.

وفي لبنان، أعرب الرئيس ميشال عون، في بيان عن "ألمه الشديد لغياب أمير الكويت"، واصفا إياه بأنه "كان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة".

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون "بما يتوافق مع حالة الحداد".

كما نعاه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في بيان، قائلا "أنعي إلى اللبنانيين حكيم العرب الشيخ صباح الأحمد، الشخصية الدبلوماسية والسياسية والقيادية العربية الفذة التي ناصرت قضايا العرب والمسلمين، ولم تتخل عن لبنان".

وفي العراق، نعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمير الكويت، قائلا: "برحيله، فقدت الأمة والمنطقة جمعاء رجلاً لم يدّخر جهداً في سبيل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين".

ووصفه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في بيان بأنه "رأس حكمة العرب، الذي عرفناه إنسانا معطاء، وسياسيا محنكا، وناصحا أمينا"، مضيفا "بوفاته فقدنا داعما للعراق".

وفي السعودية، قال بيان صادر عن الديوان الأميري السعودي إن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان عائلة آل صباح بدولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وفي اليمن، نعي الرئيس عبدربه منصور هادي، في برقية عزاء، أمير الكويت، مؤكدا أن الأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد زعيمًا عظيمًا من طراز فريد كانت بصماته بارزة فى نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية.. منوهاً بجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والعمل دائماً على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه.

وفيما عبرت سلطات الانقلاب الحوثية ممثلة بما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى" عن تعازيها لوفاة الصباح، قال متحدث الجماعة محمد عبدالسلام في تغريدة عبر حسابه بتويتر"في يوم رحيل أمير الكويت لا ننسى موقفه الداعم لمشاورات السلام (اليمنية) ..كان في كل لقاءٍ معه يفصح عن حبه لليمن، مبديا حرصا على إطفاء نار الحرب (مشتعلة منذ 6 سنوات)".

ونعت الإمارات أمير الكويت وأعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام. ووصف ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر أمير الكويت الراحل بأنه كان "رجل الحكمة والتسامح والسلام"، وأحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك".

ونعى الديوان الملكي البحريني أمير الكويت وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وقال الديوان في بيان "مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت".

ونعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تويتر وكتب "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب باسم الشعب التركي عن مشاعر التعازي والمواساة الخالصة للشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

وغادر أمير الكويت الراحل، في 23 يوليو/تموز الماضي، إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، ومنح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعض اختصاصاته لإدارة شؤون الحكم.