إسرائيل تكشف عن أسرار خطيرة لحزب الله وبالإحداثيات الدقيقة قد تنسف بيروت بكل ساكنيها

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كشف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن مقرات سرية لـ"حزب الله" اللبناني".
وقال نتنياهو إنه لدى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله مخازن صواريخ على بعد متر من مستودعات غاز قرب مطار بيروت".
وأضاف نتنياهو: "أقول لسكان حي "الجناح" في بيروت حيث يخبأ حزب الله الصواريخ قرب شركة الغاز ومستودعات الغاز.. يجب عليكم التصرف بسرعة والاحتجاج لأنها ستكون كارثة جديدة في حال حصل انفجار".
واستعرض نتنياهو الإحداثيات الدقيقة لمدخل مستودع الصواريخ التابع لحزب الله، وقال: "شاهدنا جميعا الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت الشهر الماضي وأودى بحياة 200 شخص وجرح الآلاف وفقد ربع مليون شخص منازلهم.. هنا قد يقع الانفجار القادم في حي الجناح ببيروت. إنه ملتصق للمطار الدولي".