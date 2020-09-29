الكويت تعلن رسميا عن أميرها الجديد .. بكل هدوء

الثلاثاء 29 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مجلس الوزراء الكويتي تولي الشيخ نواف الأحمد منصب أمير البلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان رسمي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.

و​ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أنه تم إعلان الحداد 40 يوما عقب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، في وقت سابق من اليوم، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال رحلة علاجية.

وأعلنت الحكومة الكويتية إغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حدادا على وفاة أمير البلاد.

وتلا نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، البيان الحكومي الذي بثه التلفزيون الرسمي، وقال إنه عملا بأحكام الدستور الكويتي بشأن أحكام توارث الإمارة "مجلس الوزراء ينادي بولي العهد نواف الجابر الأحمد الصباح أميرا لدولة الكويت".