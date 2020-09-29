مذيعة شهيرة: أسوأ مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع ميسي

الثلاثاء 29 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-RT

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صرحت الصحفية الفرنسية ومقدمة البرامج الرياضية الشهيرة آن لور بوني، بأن أسوأ مقابلة أجرتها في حياتها كانت مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب "التانغو" وفريق برشلونة لكرة القدم.

وقالت آن لور بوني في تصريحات لقناة "TMC": "أسوأ مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع ميسي.. شخصيته ليست بقدر أدائه في كرة القدم.. قد يكون عبقري كرة القدم لكنه على المستوى الإنساني شخص بارد".

وأضافت الصحفية الفرنسية الشهيرة: "ميسي لا يشارك أي مشاعر وأثناء المقابلة ينظر إليك دون أن يتحرك ويظل ينظر في عينيك إلى أن تضطر أنت لإخفاض عينيك".

وتعرضت آن لور بوني، التي تجيد التحدث بـ6 لغات (الإنجليزية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية والألمانية والروسية)، وتعتبر أفضل خمسة مقدمي برامج رياضية في فرنسا، لإنتقادات بسبب تصريحاتها عن "البرغوث" الأرجنتيني.

ودافع بعض عشاق ميسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إنه شخص خجول وخصوصا مع السيدات وليس مطلوب منه أن يتزوج من المذيعة بوني أو يشاركها الحماس.. وهو يقدم الحوار بشكل صحفي وبالتالي فإن هجوم بوني غير مبرر.