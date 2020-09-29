حصدا خلال ليلة واحدة أكثر من 5 مليارات دولار .. أب وأبنه تنهال عليهم أموال أمريكا

الثلاثاء 29 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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استطاع أب وابنه من مالكي شركة “كارفانا” الأمريكية، الخاصة ببيع وتأجير السيارات عبر الانترنت، تحقيق أرباحا خيالية بلغت 5 مليارات دولار في ليلة واحدة، بعد ارتفاع شهم الشركة 31% في بورصة نيويورك أول أمس الثلاثاء.

ووفقا لمؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات، فإن المواطن الأمريكي إرنست غارسيا أصبح الثاني وابنه إرنست غارسيا الثالث من أغنى الأشخاص في الولايات المتحدة.

وبدأت القصة، عندما ارتفع سهم “كارفانا” 31% في بورصة نيويورك، يوم الثلاثاء، بعد أن توقعت الشركة تحقيق إيرادات وهوامش ربح قياسية، ليتم اضافة نحو 5 مليارات دولار لنصيب الاب وابنه.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 150% تقريبا منذ بداية العام حيث تحول الأمريكيون بشكل متزايد إلى شراء السيارات المستعملة عبر الإنترنت.

وبحسب المحلل الاقتصادي ألكسندر بوتر، فإن الوباء تسبب في بحث المستهلكين عن سيارات مستعملة عبر الانترنت، فيما استفادت شركة “كارفانا” من هذا الاتجاه الجديد.

والجدير ذكره أن “كارفانا” تتيح للعملاء الاختيار من بين أكثر من 19 ألف سيارة وإتمام عمليات الشراء في أقل من 10 دقائق، فيما توفر للمشترين خيار استلام سيارتهم من أكثر من 12 نقطة.

وتمكنت الشركة من بيع 200 ألف سيارة، ليتضاعف إيراداتها إلى 3.9 مليار دولار العام الماضي.