الخارجية اليمنية ترحب باتفاق سويسرا وتطالب بعدم المماطلة

الأحد 27 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رحبت الخارجية اليمنية الاحد بجهود الأمم المتحدة المتصلة بالاتفاق المرحلي في سويسرا لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين.

وطالبت بعدم المماطلة في المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق وقع الوفد الحكومي ووفد الحوثيين في سويسرا اتفاقا لاطلاق عدد من المعتقلين والاسرى،بعد ايام من المشاورات.