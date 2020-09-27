الخارجية اليمنية ترحب باتفاق سويسرا وتطالب بعدم المماطلة

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رحبت الخارجية اليمنية الاحد بجهود الأمم المتحدة المتصلة بالاتفاق المرحلي في سويسرا لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين.
وطالبت بعدم المماطلة في المرحلة المقبلة.
وفي وقت سابق وقع الوفد الحكومي ووفد الحوثيين في سويسرا اتفاقا لاطلاق عدد من المعتقلين والاسرى،بعد ايام من المشاورات.