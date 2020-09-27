عاجل: الكشف عن موعد تنفيذ أكبر صفقة تبادل بين الشرعية والحوثي وعدد من سيتم اطلاق سراحهم من كل طرف بينهم سعوديين وسودانيين

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كشفت مصادر اعلامية اليوم الاحد تفاصيل جديدة عن اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين الذي تم التوقيع عليه في سويسرا السبت بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
ويتضمن اتفاق تبادل الأسرى باليمن إطلاق 681 حوثيا و400 من الحكومة بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين،طبقا لتلفزيون الجزيرة.
واشارت الى انه تم الاتفاق في سويسرا على بدء تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة في 15 أكتوبر القادم.
وكان المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث اعلن اليوم الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل إطلاق سراح 1081 شخصا.
واعتبر غريفيث هذه الخطوة الأوسع في تاريخ النزاع.