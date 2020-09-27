عاجل: المبعوث يعلن عن اوسع عملية اطلاق معتقلين واسرى في اليمن ويبشر بشأن المشمولين بقرار مجلس الأمن

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اعلن المبعوث الاممي مارتن غريفيث انه سيتم إطلاق سراح 1081 معتقل واسير وقال ان هذا هو الإطلاق الأوسع في اليمن.
غريفيث اوضح اليوم الاحد ان هناك اتفاق سيبدأ لاحقا لإطلاق باقي السجناء ومنهم الذين شملهم قرارات مجلس الأمن.
وامس السبت أفادت مصادر مطلعة، أن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي اتفقا على تفاصيل المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.
وقالت المصادر ان الطرفين وقعا في المضاوضات التي تجري بسويسرا برعاية أممية، على اتفاق لإطلاق سراح 1080 أسيرا محتجزين لدى الحكومة والحوثيين.
من جانبه دعا الصليب الأحمر الأطراف في اليمن للاستمرار في العمل لإنجاح الاتفاق والوصول به إلى حيز التنفيذ.