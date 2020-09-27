أندلاع حرب هي الأعنف واسقاط طائرتي هليكوبتر وثلاث طائرات مسير في يوم واحد من المعارك جواسيس المليشيات في صنعاء مصدر لرزق وأدات تنكيل وابتزاز للمواطنين ..تفاصيل تفاصيل مثيرة هي الأخطر في تاريخ أمريكا...كشف مخطط خطير لتفجير البيت الأبيض وبرج الرئيس ترامب وزير السياحة السعودي يزف بشائر الفرح للمسافرين ويكشف موعد استئناف التأشيرات السياحية في المملكة برنامج الغذاء العالمي يشكوى تعسفات المليشيات الحوثية في محافظة الجوف ومنع صرف المعونات الغذائية للمتضررين بالمتون الإصلاح ..... يطالب مؤسسات الدولة بممارسة مهامها من عدن فوراً ويدعوا إلى سرعة معالجة تدهور الريال اليمني تفاصيل ..اتفاق تاريخي تم توقيعة بين المليشيات الحوثية والحكومة الشرعية على تبادل الأسرى في جنيف السعودية تصدر تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها باللغتين العربية والإنجليزية الفنانة هيفاء وهبي تنجو من الموت أثناء أسود فاتح عاجل: ”الشرعية“ والحوثي يوقعان اتفاقا في سويسرا
اعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الأحد، إن القوات الأرمينية أسقطت في قره باغ طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات بدون طيار للقوات المسلحة الأذربيجانية .
وكتب ستيبانيان على "فيسبوك":" ان "أرتساخ ( قره باغ) تتعرض لهجمات جوية وصاروخية .... والجانب الأرميني يسقط طائرتي هليكوبتر معاديتين وثلاث طائرات بدون طيار. والقتال مستمر".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها تتخذ "تدابير انتقامية" ضد تصرفات القوات المسلحة الأرمينية على خط التماس في قره باغ ، وأن الوضع العملياتي يخضع للسيطرة.
وفي وقت سابق أعلنت الوزارة ان القوات المسلحة الأرمينية قصفت بقذائف الهاون وأسلحة من عيار ثقيل مناطق سكنية تابع لها على على طول خط التماس في قره باغ، أسفرت وفقا للوزارة عن وقوع قتلى و جرحى وسط السكان، وتوعدت بالرد.
وبدأ اشتباك عسكري على الحدود الأرمينية الأذربيجانية في 12 تموز/يوليو، واستمر لعدة أيام في المناطق المجاورة توفوز وتافوش، المتاخمتين أيضًا لجورجيا، والواقعة على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني قره باغ، وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن الخطورة وصلت إلى خط التماس في قره باغ - أغدام، خوجافيند، فيزولي، جبرائيل، غورانبوي، تارتار.
وبدورها أفادت وزارة الدفاع الأرمينية عن إطلاق نار فقط في الجزء الشمالي من الحدود، على بعد مئات الكيلومترات من قره باغ وبالقرب من جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي.
وظل الوضع هادئا نسبيا في قره باغ. وتتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بخرق الهدنة، ووفقا لباكو، سبق قتل نتيجة للاشتباكات على الحدود 12 عسكريا أذربيجانيا بينهم جنرال. وبدوره أعلن الجانب الأرميني عن مقتل ستة عسكريين وإصابة تسعة عسكريين ومواطن مدني واحد.