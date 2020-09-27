تفاصيل مثيرة هي الأخطر في تاريخ أمريكا...كشف مخطط خطير لتفجير البيت الأبيض وبرج الرئيس ترامب وزير السياحة السعودي يزف بشائر الفرح للمسافرين ويكشف موعد استئناف التأشيرات السياحية في المملكة برنامج الغذاء العالمي يشكوى تعسفات المليشيات الحوثية في محافظة الجوف ومنع صرف المعونات الغذائية للمتضررين بالمتون الإصلاح ..... يطالب مؤسسات الدولة بممارسة مهامها من عدن فوراً ويدعوا إلى سرعة معالجة تدهور الريال اليمني تفاصيل ..اتفاق تاريخي تم توقيعة بين المليشيات الحوثية والحكومة الشرعية على تبادل الأسرى في جنيف السعودية تصدر تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها باللغتين العربية والإنجليزية الفنانة هيفاء وهبي تنجو من الموت أثناء أسود فاتح عاجل: ”الشرعية“ والحوثي يوقعان اتفاقا في سويسرا من نيويورك.. ”جباري“ يدعو لاصطفاف وطني عريض الواشنطن بوست تكشف أخطر قرار أمريكي يستهدف الحوثيين يثير رعبهم وسيقطع أوصالهم خارجيا وداخليا
أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال الوزير في مقابلة مع رويترز عن بعد "بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل.
وأشار الخطيب إلى إن قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعا يتراوح بين 35 في المئة و45 في المئة بحلول نهاية العام. ولكن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من الضرر.
وقال الخطيب إن "هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع. ولكن شهدنا صيفا قويا للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو".
وأضاف: "رصدنا نموا 30 في المئة على أساس سنوي في السياحة الداخلية وهو ما فاق توقعاتنا".
يشار إلى أن السعودية أغلقت حدودها أمام الحجاج والسائحين الأجانب من 25 دولة على الأقل، وحظرت في مارس/ آذار كل السفر من وإلى السعودية.
وسجلت السعودية أكثر من 332 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 و4655 حالة وفاة حتى الآن. وشهدت معدلات الإصابة انخفاضا مطردا خلال الأسابيع القليلة الماضية.